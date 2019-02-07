Son Dakika Haberleri: Artık Windows 7'ye ve Güncellemelere Para Vermemeniz İçin 3 Sebep

Artık Windows 7'ye ve Güncellemelere Para Vermemeniz İçin 3 Sebep

22 dakika önce

Ekolojik ömrünün son dönemine giren Windows 7 için artık para harcamanıza neden gerek olmadığına değiniyoruz.

Artık Windows 7'ye ve Güncellemelere Para Vermemeniz İçin 3 Sebep, System.String[]
Windows 7, halen Steam'de Windows 10'un ardından en çok kullanılan işletim sistemi ve RAM kullanımı, stabilitesi ve tasarımı ile ne kadar başarılı olduğu konusunda hiç kimsenin şüphesi yok. Buna karşın her güzel şeyin bir sonu var ve Windows 7'ye veda etme vakti çoktan geldi. Peki neden?

1. Uygulama ve Oyun Desteği Bitmek Üzere



Son dönemde birçok oyunda halen 64 bin Windows 64 görüyor olabilirsiniz ama bu desteğin bitmesine çok az kaldı. Birçok sevdiğiniz uygulama ile birlikte Windows 7'nin oyun desteği de sonlanmak üzere.

2. Güvenlik Güncellemeleri



Çoğu kullanıcı bunu gözardı ediyor ama kullandığınız işletim sisteminin arka kapılarındaki açıklar gerçekten çok tehlikeli. Bir süre sonra Microsoft cephesi yeni sorunlara ve güvenlik açıklarına hizmet vermeyecek. Böylece verileriniz ve siz kendi başınıza kalacaksınız.

3. Temalar, Görsellik ve Kalan Her Şey



Halen mi Windows 7? Emin misiniz? Windows 10'a onlarca tematik yenilik geldi, daha bugün bahsettiğimiz üzere Windows 10 görselliği Chrome desteğine kavuştu. Orta veya üzeri bir segmentte dahil Windows 7'ye yaraşır bir PC'ye sahip misiniz, önce bunu düşünmeniz gerek.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:15 

Teknoloji
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