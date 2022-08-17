Artık Yıl nedir? Artık yıl kaç yılda bir olur? Artık yıl nedir, ne anlama gelir? - Son Dakika
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Artık Yıl nedir? Artık yıl kaç yılda bir olur? Artık yıl nedir, ne anlama gelir?

17.08.2022 23:28
Artık Yıl nedir? Artık yıl kaç yılda bir olur? Artık yıl nedir, ne anlama gelir?

4 sayısının katları olan yıllara artık yıl ifadesi kullanılır. Her 4 yılda bir gerçekleşen artık yıl, MS 46 yılında Jülyen Takvimi ile uygulamaya konulmuştur. Bir yıl 365 güne eş değerdir ve şubat ayı Jülyen Takvimine göre yılın son ayıdır. Artık yıl nedir, ne demek? Artık Yıl nedir? Artık yıl kaç yılda bir olur? Artık yıl nedir, ne anlama gelir?

Artık yıl uygulaması ilk olarak MS 46 yılında, Jülyen Takvimi'nde uygulanan Artık Yılın ne olduğu merak edildi. Peki, Artık Yıl nedir? Artık yıl kaç yılda bir olur? Artık yıl nedir, ne anlama gelir? İşte detaylar haberimizde...

ARTIK YIL NEDİR, NE DEMEK?

Artık yıl, Miladî takvimde (Gregoryen takvim) 365 yerine 366 günü olan yıl. Bu fazladan gün (artık gün), normalde 28 gün olan şubat ayına 29 Şubat'ın eklenmesi ile elde edilir. Dört yılda bir yapılan bu uygulamanın nedeni Dünya'nın Güneş çevresinde dönme süresinin (astronomik yıl), Güneş'in aynı meridyenden iki kez geçişi arasındaki ortalama zamanın (gün) tam katı olmamasıdır. Bir astronomik yıl yaklaşık olarak 365,242 gün olmasına rağmen normal bir takvim yılı 365 gündür.

ARTIK YILLARIN BELİRLENMESİ

Genel bir kural olarak artık yıllar 4 rakamının katı olan yıllardır:

1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 gibi.

Ancak bu kuralın iki istisnası vardır:

100'ün katı olan yıllardan sadece 400'e kalansız olarak bölünebilenler artık yıldır:

Örneğin 1200, 1600, 2000 yılları artık yıldır ancak 1700, 1800 ve 1900 artık yıl değildir.

Sadece 400'e tam olarak bölünebilenlerin artık yıl kabul edilmesinin nedeni, bir astronomik yılın 365,25 yerine yaklaşık olarak 365,242 gün olmasından kaynaklanan hatayı gidermektir.

Hesabı daha da hassas hâle getirmek için, 4000'e kalansız olarak bölünen yıllar da artık yıl kabul edilmez.

Örneğin 4000, 16000, 24000 yılları 400'e tam bölünebildiği halde artık yıl kabul edilmeyecektir.

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