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"Artık yoruldum" diyen Cübbeli Ahmet'ten çok konuşulacak sözler: Atatürk dönemi Diyanet'ini istiyorum - Son Dakika

"Artık yoruldum" diyen Cübbeli Ahmet'ten çok konuşulacak sözler: Atatürk dönemi Diyanet'ini istiyorum

25.12.2021 09:33
"Artık yoruldum" diyen Cübbeli Ahmet'ten çok konuşulacak sözler: Atatürk dönemi Diyanet'ini istiyorum

Her açıklaması ile gündem olan Cübbeli Ahmet, bu kez de Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili sözleriyle dikkat çekti. Cübbeli Ahmet, "İnanın artık tarikatları, cemaatleri savunamaz oldum. Yoruldum. Ben Atatürk dönemi Diyaneti'ni istiyorum. Onun döneminde Diyanet, Maturidi çizgisindeydi. Ya şimdiki İlahiyatçılar? Bir kısmı Vehhabi, bir kısmı Ehli Sünnet dışı başka ekollerden. Bunları söylemeyelim mi?" dedi.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Son olarak vatandaşlara koronavirüs aşısı olmaları yönünde çağrı yapan Cübbeli Ahmet, şimdi de Diyanet İşleri Başkanlığı ve cemaat ile ilgili konulara değindi.

"YORULDUM"

Cumhuriyet'e konuşan ve "Yoruldum" diyen Cübbeli Ahmet, "Ben dinin, imanın gereklerini söylüyorum, Mahmut Hoca'yı savunuyorum, saldırılara maruz kalıyorum. Söylediğimin hangisi yalan, hangisi inanca aykırı. Sorsan yüzde 99'u Müslüman diyorlar, toplumun yüzde 17'si ateist olmuş ne kadar deist var bilmiyoruz, ama hataları dile getirdiğim için beni hedef alıyorlar." ifadelerini kullandı.

"ATATÜRK DÖNEMİ DİYANET'İNİ İSTİYORUM"

Bir zamanlar Atatürk'ü savunduğu için hedef olduğunu söyleyen Cübbeli, "Ben Atatürk dönemi Diyaneti'ni istiyorum. Onun döneminde Diyanet, Maturidi çizgisindeydi. Ya şimdiki İlahiyatçılar? Bir kısmı Vehhabi, bir kısmı Ehli Sünnet dışı başka ekollerden. Bunları söylemeyelim mi?" dedi.

"İNANIN ARTIK SAVUNAMAZ OLDUM"

İsmailağa Cemaati'nin devlet içinde örgütlenmediğini, memuriyetten uzak durduğunu söyleyen Cübbeli, "İnanın artık tarikatları, cemaatleri savunamaz oldum. Liyakat yok, koltuklara oturmuşlar. Dernek diye, vakıf diye holdingleşmişler. Ben bedel ödedim, FETÖ de beni hedef aldı, hapse attı. Ya bunlar?" şeklinde konuştu.

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Cübbeli Ahmet Hoca, Ahmet Mahmut Ünlü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Artık yoruldum' diyen Cübbeli Ahmet'ten çok konuşulacak sözler: Atatürk dönemi Diyanet'ini istiyorum - Son Dakika


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