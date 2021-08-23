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"Artık yükselme zamanı geldi" - Son Dakika

"Artık yükselme zamanı geldi"

23.08.2021 11:37

Başkan Büyükakın, Dilovası ilçesi için çok önemli bir proje olan ve vatandaşların sabırsızlıkla beklediği katlı otopark ve pazar yeri projesini yerinde inceledi.

Dilovası ilçesi için çok önemli bir proje olan ve vatandaşların sabırsızlıkla beklediği katlı otopark ve pazar yeri projesini inceleyen Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, ilk kazmanın vurulduğu günden bugüne kadar gelinen süreç hakkında bilgi aldı. İlçenin önemli ihtiyaçlarından birisinin de bu projeyle çözüleceğine vurgu yapan Başkan Büyükakın, "Dilovası Katlı Otopark ve Kapalı Pazar Yeri projemiz, bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın bizden istediği bir talepti. Bu talebe cevap verdik ve hafriyat işlerini tamamladık. Şimdi artık bu projenin yükselme zamanı geldi. Milletimizin bir duasını daha alacağımız bu projeyle pazar alışverişleri daha kolay olacak, esnafımız daha konforlu bir şekilde satışlarını yapabilecek" dedi.

"BU PROJE DE DİLOVASI İLÇEMİZE ÇOK YAKIŞACAK"

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan ve teknik heyetin de hazır bulunduğu incelmede,

Dilovası katlı otopark ve pazar yeri yapımıyla ilçedeki yatırımlara bir yenisini daha eklediklerini dile getiren Başkan Büyükakın, "Katlı otopark ve pazar yeri, Cumhuriyet Mahallemizde dört katlı olarak inşa edilecek. Toplam inşaat alanı ise 7 bin 398 metrekare olarak belirlendi. Proje 10 milyon 441 bin TL'ye mal olacak. Bu projede Dilovası ilçemize çok yakışacak" açıklamasını yaptı.

"İLÇEMİZE DEĞER KATTIĞI İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ise "Tahir Başkanımız şehrimize ve ilçemize bir eser daha kazandırıyor. Halkımızın beklediği bir projeydi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu alanda keyifle ve huzurla alışveriş yapacak vatandaşlarımızın mutluluğunu şimdiden görebiliyorum" diye konuştu.AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım ise konuşmasında, "Tahir Başkanımıza, bir kez daha ilçemize değer kattığı için çok teşekkür ediyorum. Teşkilat olarak gerek ilçe belediyemizin gerekse büyükşehir belediyemizin çalışmalarını vatandaşlarımıza anlatıyoruz. Bunu gerçekleştirirken değerli hemşerilerimizin dualarını duymak, mutluluklarını görmek bizi ziyadesiyle huzurlu kılıyor" ifadelerini sarf etti.

İLÇENİN ÖNEMLİ BİR İHTİYACI KARŞILANACAK

Dilovası ilçesinin en büyük pazarı, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan İbn-i Sina Caddesi'nde kuruluyor. Aynı zamanda ilçenin en işlek caddelerinden birisi olan İbn-i Sina Caddesi'nde kurulan pazar, ilçe merkezinde trafik yoğunluğuna neden oluyordu. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Katlı Otopark ve Kapalı Pazar Yeri, daha modern ve düzenli hali ile ilçe trafiğini de rahatlatacak. Proje ile ilçede yaşayan vatandaşların hem otopark hem de pazar yeri ihtiyacı giderilmiş olacak.

Artık yükselme zamanı geldi

Marmara Belediyeler Birliği, Dilovası, Hisarcık, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Artık yükselme zamanı geldi' - Son Dakika


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