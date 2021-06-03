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Artırılmış gerçeklik gözlüğüyle AVM'lerde HES kodu sorgulama dönemi başladı - Son Dakika

Artırılmış gerçeklik gözlüğüyle AVM'lerde HES kodu sorgulama dönemi başladı

03.06.2021 17:02

İstanbul'daki 4 büyük AVM'de, HES kodu sorgulamasının artırılmış gerçeklik gözlüğüyle yapılmasına başlandı. Yeni uygulamada, AVM girişlerinde oluşan temasın ve yoğunluğun azaltılması amaçlanıyor.

Türkiye'de 90 AVM'de hizmet veren güvenlik şirketi Securitas, HES kodu sorgulamasında artırılmış gerçeklik gözlüklerini kullanmaya başladı. İstanbul'daki 4 büyük AVM'de pilot uygulama yapılacak. Şapkanın üzerine yerleştirilen artırılmış gerçeklik gözlüğü, AVM'ye gelen ziyaretçilerin HES kodunu okuyarak kişilerin riskli ya da risksiz olduğunu gösteriyor.

HAREKET SERBESTLİĞİ SAĞLIYOR

Yeni uygulamaya ilişkin bilgi veren Securitas Türkiye AVM Segment Lideri Barış Yelman, "Ürünün giyilebilir olması, kullanıcının ellerini serbest şekilde kullanmasına imkan veriyor. Bu da özellikle HES kontrolünde güvenlik görevlisi arkadaşlarımıza hareket serbestliği sunuyor. Daha hızlı hareket ederek, daha fazla sorgu yapabiliyor. Girişlerde oluşabilecek yoğunluğu azaltabiliyor" dedi.

AVM'lerde artırılmış gerçeklik gözlüğüyle HES kodu sorgulama dönemi başladı

İLERLEYEN DÖNEMDE HAVALİMANLARINDA DA KULLANILACAK

Termal kameralarla ateş ölçümü yaparak, teknolojiden faydalandıklarını söyleyen Yelman, "Yeni normalde HES kodu uygulaması olmazsa olmazımızdır. Girişlerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla HES kodu kontrol terminal, kiokslar gibi uygulamalar hayat geçirmiştik. Şimdi de yoğunluğu daha da kontrol altına almak, ziyaretçilerin sorgulama sırasında sosyal mesafeyi korumasını sağlamaları hedefiyle arttırılmış gerçeklik gözlüğünü kullanmaya başladık" diye konuştu.

UYGULAMA NASIL ÇALIŞIYOR?

Özel ekipmanın nasıl çalıştığına yönelik bilgi veren Yelman, "HES kodu kontrol aplikasyonu gözlüğe yüklendi. Ziyaretçiler, güvenlik görevlisi arkadaşın taktığı şapkada bulunan, kameraya HES kodunu okutarak AVM'ye giriş yapabiliyor. Sorulama işlemi daha uzak mesafeden, seri bir şekilde yapılıyor. Ziyaretçi sayılarının fazla olduğu, bünyemizdeki AVM'lerle görüşmelerimiz devam ediyor, yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. İlerleyen süreçte, havalimanlarında da kullanmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

AVM'lerde artırılmış gerçeklik gözlüğüyle HES kodu sorgulama dönemi başladı

2 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜĞÜNDE KIRILMIYOR

Gözlüğü farklı projelerde de kullanmayı amaçladıklarını söyleyen Yelman, "Örneğin uzak mesafelerdeki projelerde, merkezdeki yetkili ile iletişim kurmak ya da kamera aracılığıyla görev atamak içinde kullanılabilir. Artırılmış gerçeklik gözlükleri, dış etkilere son derece dayanıklı bir ekipman. Yağıştan etkinlenmiyor, 2 metre yükseklikten düştüğünde kırılmıyor. Yüksek sıcaklıkta ya da tozlu ortamlarda kullanılabiliyor. Pil ömrü oldukça uzun. Pili bitse bile cihaz kapatılmadan yedek pili değiştirilebiliyor. Ürün istediğinde sesli komutlarla da çalışabiliyor" dedi.

Pandeminin etkilerine yönelik Yelman, "Havalimanı, AVM gibi insan girişlerinin yoğun olduğu yerlerde birtakım yeni uygulamalar hayata geçirdik. Sıra ve HES kodu kontrol uygulamaları gibi güvenli geçişe imkan sağlayan senaryoları hayat geçirdik. Bu dönemde ziyaretçilerimizin kendilerini emniyette ve güvende hissetmeleri için çalıştık. Eskiye oranla AVM'ye gelen ziyaretçi sayılarında düşüş oldu. Ama 1 Haziran'dan itibaren yüzde 70'lerde bu sayıların artığını gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı.

AVM'lerde artırılmış gerçeklik gözlüğüyle HES kodu sorgulama dönemi başladı

ZİYARETÇİLERİN YÜZDE 1'İ RİSKLİ ÇIKMIŞTI

İlk HES kodu uygulaması başladığında ziyaretçilerin yüzde 1'ini riskli olarak tespit ettiklerini anlatan Yelman, "Ancak uygulamanın yaygınlaşmasıyla bu oran çok azaldı. Riskli çıkan kişilerin, AVM'ye girişlerine izin vermiyoruz. Özel güvenlik şube ekiplerine bildirdiğimiz kişiler de oldu" diye konuştu.

DİJİTAL YATIRIMLARA 16 MİLYON LİRALIK BÜTÇE AYRILDI

Birçok süreci dijitale taşıdıkları için sürece yakalandıklarını belirten Yelman, "Dijitalleşme yatırımlarımıza da devam ediyoruz. 2021 yılı için yatırımlara 16 milyon lira bütçe ayırdık. Geliştirdiğimiz yazılımlar sayesinde sahada gerçekleşen olayları dijital ortamda paylaşabiliyoruz. Güvenlik görevlileri bu olayları raporlayarak, müşterilerin görmesini sağlıyor. Ziyaretçilerden 3 saat kalmaya özen göstermelerini, yaya giriş noktalarına ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

AVM'lerde artırılmış gerçeklik gözlüğüyle HES kodu sorgulama dönemi başladı

VATANDAŞ UYGULAMADAN MEMNUN

AVM ziyaretçilerinden Reyhan Özdemir ise "AVM'ye çok sık gelmemeye çalışıyorum. Alınan önlemlere dikkat ediyorum. İhtiyacım neyse halledip, çok fazla vakit geçirmeden hemen çıkıyorum. Uygulama büyük kolaylık, hızlı geçiyorsunuz. Sosyal mesafeyi de korumuş oluyoruz" dedi.

Yasin Ersöz de "Tam kapanma bitti, biraz dışarıda vakit geçirmek istedim. Alışveriş de yapacağım o nedenle geldim. Uygulamayı ilk defa gördüm, şaşırtıcı geldi. Teknoloji güvenlik sektöründe baya ilerlemiş. Girerken beklemedim, girişim hızlı oldu" ifadelerini kullandı.

Artırılmış gerçeklik gözlüğüyle AVM'lerde HES kodu sorgulama dönemi başladı
Artırılmış gerçeklik gözlüğüyle AVM'lerde HES kodu sorgulama dönemi başladı
Artırılmış gerçeklik gözlüğüyle AVM'lerde HES kodu sorgulama dönemi başladı
Artırılmış gerçeklik gözlüğüyle AVM'lerde HES kodu sorgulama dönemi başladı
Artırılmış gerçeklik gözlüğüyle AVM'lerde HES kodu sorgulama dönemi başladı

Güvenlik Görevlisi, İstanbul, HES kodu, HES, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Artırılmış gerçeklik gözlüğüyle AVM'lerde HES kodu sorgulama dönemi başladı - Son Dakika Ekonomi


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