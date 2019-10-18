Artırılmış Gerçeklik Sporu HADO İstanbul'da

SON 3 yıldır Uzak Doğu'da şampiyonaları düzenlenen Japon Artırılmış Gerçeklik Sporu 'HADO', 22 Ekim'de sanal oyun tutkunları ile İstanbul'da buluşacak.

Son üç yıldır Uzak Doğu'da şampiyonaları düzenlenen, Tokyo merkezli The Superhuman Sports Society'nin oyun ve teknolojiyi birleştirerek tasarladığı artırılmış gerçeklik oyunu HADO, sanal oyun tutkunları ile 22- 29 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da buluşacak.

İsfanbul Tema Park'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek etkinliği İsfanbul Tema Park'a giriş bileti alan misafirlere ücretsiz olarak tecrübe edebilecek.

EĞLENCE VE SPOR BİR ARADA

Artırılmış gerçeklik oyunu HADO'da efsane mangalardan 'Dragon Balls' ve oyun tarihinin mihenk taşlarından biri olan 'Street Fighter' karakterlerinden Ryu, Ken, Sagat, Guile ve Akuma gibi birbirlerine enerji topları atarak oyuncuların sanal bir arenada savaşmaları sağlanıyor. HADO, AR gözlüklerinin yanı sıra özel olarak geliştirilen giyilebilir teknoloji ürünlerinden kol bantları ve hareket sensörleriyle oynanıyor.

Birçok oyun tasarımcısı ve karikatüristle birlikte çalışan HADO, yerel mitlerden ulusal hikayelere, oyun kültlerine kadar pek çok alanda oyun zevki ve teknolojiyi birleştirerek oyuncularına benzersiz deneyimler sunuyor. HADO'nun sanal oyunlardan farkı halihazırda 6 farklı ülkede beden eğitimi derslerinde bir sanal spor branşı olarak ele alınıyor.