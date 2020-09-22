Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi Greyder.com'da! - Son Dakika

Greyder'in, yüzde 100 doğal deriden üretilen ve dünya trendlerinin özgün çizgilerle yorumlandığı koleksiyonları, ayakkabı modasında öncü bir markanın, modern teknolojiyi ne kadar yakından takip ettiği ve uyguladığının en şık kanıtı. Konsept mağazalarıyla ayakkabı sektöründe farklılık yaratan marka, şimdi de online satış dünyasında yaptığı Ar-Ge yatırımlarıyla adından söz ettiriyor.

Greyder'in, şıklığı konforla bir arada sunan teknolojik ürünleri, hem yaz hem kış aylarının vazgeçilmezi olurken, mevsim şartlarına uygun özellikleriyle de fonksiyonel kullanım imkanı veriyor. Greyder ve Scalar Vision iş birliğiyle, bu koleksiyonlar greyder.com online satış sitesinde AR (Artırılmış Gerçeklik) teknolojisi ile 3 boyutlu olarak incelenebiliyor.

Markanın Airtubeless koleksiyonu rahat bir yürüyüş imkanı verirken ısı yalıtımında da yüzde 31 ile yüzde 52 arasında iyileşme sağlıyor. Ayakları dış etkilerden yüzde 55 oranında koruyan koleksiyon, taban özellikleri sayesinde kas aktivitesini yüzde 24 oranında düşürerek yürümeye bağlı bel ağrısını da önemli derecede azaltıyor. Üstelik ayak taban basıncını da yüzde 30 azaltarak eklemleri koruyor, yorgunluk kaynaklı ayak ağrılarını önlüyor.

Hovercraft koleksiyonu ise eşsiz hava dolaşımı formülü ile atılan her adımda yaylanma hissi sağlayarak rahat yürüyüşler sunuyor. Hava yastıklarını birbirine bağlayan kanallar, havanın tabanda serbestçe dolaşmasına imkân veren amortisör görevi görüyor. Böylece her adım sonrası tabanlar hızla orijinal formuna dönerek üstün bir esneklik deneyimi sunuyor.

Sympatex koleksiyonu, su geçirmeyen ancak nefes alabilen astar yapısı ve yüzde 100 doğal deriden üretilen ürünleriyle yoğun kış şartlarına tam dayanıklılık gösteriyor. Bu teknolojiye sahip ayakkabı ve botlar yoğun çevresel etkenlere maruz kalsa bile ürün yüzeyinde herhangi bir deformasyon gerçekleşmiyor.

Uygulamanın videosunu https://www.youtube.com/watch?v=JosHUbjtiqk&t=1slinkinden izleyebilir,https://www.greyder.com/greyderteknolojisi?o=1 linkinden siz de deneyebilirsiniz.

Greyder'in yenilikçi dünyasını greyder.com'dan takip edebilir, bu yeni alışveriş deneyimini yaşayabilirsiniz.