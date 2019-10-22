Artırılmış gerçeklikle 'aduket' çılgınlığı

Japon eğlencesi 'Hado' İstanbul'da

İSTANBUL - Japonya'da geliştirilen artırılmış gerçeklik sporu 'Hado' İstanbul'da meraklılarıyla buluştu. Oyunseverlerin, Street Fighter isimli video oyundaki karakterin kullandığı 'aduket' tekniğiyle birbirleriyle yarışması eğlenceli görüntüler ortaya çıkardı.

Geliştirilen teknolojiyle oyun ve sporun birleştirilerek ortaya çıkarıldığı 'Hado' oyunu her yaştan insanlar tarafından oynanabiliyor. Artırılmış Gerçeklik kullanılan, gözlük ve kol bantları takılarak oynanan oyun aynı zamanda spor faaliyeti olarak da kabul ediliyor. Uzak Doğu'da şampiyonaları düzenlenen oyun, İstanbul'da sanal gerçeklik sporu tutkunlarıyla buluştu. İstanbul Eyüp'te bulunan bir eğlence merkezinde düzenlenen organizasyonla tanıtılan oyuna ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Ünlü dövüş oyunu Street Fighter (Sokak dövüşçüleri) karakteri Ryu tarafından kullanılan 'aduket' diye bilinen teknik ile oyunseverler birbirleriyle mücadele etti.

"Herkes oynayabiliyor"

Hado oyunu ile ilgili bilgi veren Hado Türkiye Direktörü Koray Erdemir, oyunun Japonya'da geliştirildiğini ifade ederek, oyunu Türkiye'de de oyunseverler ile buluşturmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Hado oyununu geleceğin sporu olarak niteleyen Erdemir, "Hado oyunu teknoloji ile sporun buluşması. Erkek, kadın, çocuk genç fark etmeden herkes oynayabiliyor. Türkiye'de daha çok yaygınlaşması için çalışıyoruz. Hado oyununu Türkiye'de 50 noktada yaygınlaştırmak istiyoruz" dedi.

Etkinlik alanında kurulan platformda Hado oyununu oynayanlar ise oyun ve sporun bir arada olduğunu ifade ederek, oyunun eğlenceli olduğunu belirttiler. Oyunun önce İstanbul'da sonra tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılması amaçlanıyor.