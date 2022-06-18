Artırılmış gerçeklikle fen ve matematiği öğrenirken eğlenecekler

MERSİN Üniversitesi (MEÜ) Meslek Yüksekokulu Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin eğitimine katkı amacıyla TÜBİTAK onaylı uygulama gerçekleştirdi. Öğrenciler, tablet ya da akıllı telefonlarına ücretsiz indirebilecekleri uygulamayla fen bilimleri ve matematik derslerini hem öğrenecek hem de eğlenecek.

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ömer Faruk İslim, projeyle ilgili bilgi vererek, "Projemiz TÜBİTAK tarafından desteklenen 3 bin 501 projesi. Yaklaşık 400 bin TL bütçeye sahip. Projemiz kapsamında öğrenme güçlü çeken öğrencilerin fen ve matematik derslerini öğrenmelerinde yardımcı olmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda artırılmış gerçeklik uygulamalarını kullanıyoruz. Özellikleri fen bilimleri ve matematik öğretmenlerinden aldığımız bilgilere göre, öğrencilerin ihtiyaç duyduğu uygulamaları geliştirip bunları günlük hayatlarında kullanabilecekleri hale getiriyoruz. Mersin Üniversitesi'nin yürütücülüğünü yaptığı projeye Gazi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden hocalarımız bulunuyor. Proje kapsamında yine 2 lisans ve 4 lisansüstü öğrencimiz çalışıyor. Proje kapsamında tüm ürünleri kendimiz geliştiriyoruz. Dışarıdan ürün almıyoruz. Ortaya çıkan ürünlerimizi en kısa sürede ihtiyaç olan öğrencilere ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.