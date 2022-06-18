Artırılmış gerçeklikle fen ve matematiği öğrenirken eğlenecekler - Son Dakika
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Artırılmış gerçeklikle fen ve matematiği öğrenirken eğlenecekler

18.06.2022 11:17
Artırılmış gerçeklikle fen ve matematiği öğrenirken eğlenecekler

MERSİN Üniversitesi (MEÜ) Meslek Yüksekokulu Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin eğitimine katkı amacıyla TÜBİTAK onaylı uygulama gerçekleştirdi.

MERSİN Üniversitesi (MEÜ) Meslek Yüksekokulu Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin eğitimine katkı amacıyla TÜBİTAK onaylı uygulama gerçekleştirdi. Öğrenciler, tablet ya da akıllı telefonlarına ücretsiz indirebilecekleri uygulamayla fen bilimleri ve matematik derslerini hem öğrenecek hem de eğlenecek.

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ömer Faruk İslim, projeyle ilgili bilgi vererek, "Projemiz TÜBİTAK tarafından desteklenen 3 bin 501 projesi. Yaklaşık 400 bin TL bütçeye sahip. Projemiz kapsamında öğrenme güçlü çeken öğrencilerin fen ve matematik derslerini öğrenmelerinde yardımcı olmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda artırılmış gerçeklik uygulamalarını kullanıyoruz. Özellikleri fen bilimleri ve matematik öğretmenlerinden aldığımız bilgilere göre, öğrencilerin ihtiyaç duyduğu uygulamaları geliştirip bunları günlük hayatlarında kullanabilecekleri hale getiriyoruz. Mersin Üniversitesi'nin yürütücülüğünü yaptığı projeye Gazi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden hocalarımız bulunuyor. Proje kapsamında yine 2 lisans ve 4 lisansüstü öğrencimiz çalışıyor. Proje kapsamında tüm ürünleri kendimiz geliştiriyoruz. Dışarıdan ürün almıyoruz. Ortaya çıkan ürünlerimizi en kısa sürede ihtiyaç olan öğrencilere ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

Cep telefonu ve tabletlerin zaman geçirme aracı olarak değil artık eğitime katkı sağlayacak cihazlar haline getirileceğini belirten İslim, "Öğrenme güçlüğü, özel eğitim kapsamına dahil edilen ancak öğrencilerin normal sınıflara gittiği bir özel bir durum. Bu öğrencilerin desteklenmesi gerekiyor. Günümüzde dezavantajlı gurup olarak adlandırıyorlar. Biz de arkadaşlarından geri kalmadan eğitimlerini sürdürmelerini istiyoruz. Bu öğrenciler için ne yapabiliriz diye düşündük. Normal materyaller hem kullanım hem de tedarik açısından sorun yaratıyor. Ama şu anda her öğrencinin ya da velisinin elinde cep telefonu, tablet var, biz bu cihazların zaman geçirme aracı olarak değil de eğitime katkı sağlayacak araç olmasını istedik. Şimdilik artırılmış gerçeklik uygulamalarını tablet ve telefonlar için tasarladık. Bir sonraki aşamada sanal gerçeklik gözlükleri ile tablet ve telefona ihtiyaç duymadan bu uygulamalarını kullanmalarını istiyoruz" diye konuştu. Uygulamanın öğrencilere ücretsiz sunulacağını kaydeden İslim, "Projeyi bitirdiğimizde Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırladığı kitaplara ya da EBA sistemine dahil etmeyi planlıyoruz. Tüm öğrencilerimiz ücretsiz bir şekilde uygulamayı indirerek kullanıyor olacaklar. Projeye katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

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Kırklareli'nde asayiş Kırklareli'nde asayiş ABD'de Asyalı ve Pasifik Adalılar, 85,7 yıl ile en fazla ortalama yaşam süresine sahip ABD'de Asyalı ve Pasifik Adalılar, 85,7 yıl ile en fazla ortalama yaşam süresine sahip
Kaynak: DHA

Mersin Üniversitesi, Araştırma, Güncel, Son Dakika

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