Son Dakika Haberleri: Artışta 'sabır'dan faiz indirimine; Fed ne yapacak?

Artışta 'sabır'dan faiz indirimine; Fed ne yapacak?

1 saat önce

Fed'in yarın faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmezken, bilanço daraltmanın sonlandırılmasına ilişkin açıklama gelebilir.

Artışta 'sabır'dan faiz indirimine; Fed ne yapacak?, System.String[]
Fed'in yarın faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmezken, bilanço daraltmanın sonlandırılmasına ilişkin açıklama gelebilir. Öte yandan global ekonomideki yavaşlama düşünüldüğünde 2020 yılının ilk yarısında faiz indirimi ihtimali güçleniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:25 

Fed, Ekonomi
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