Artışta 'sabır'dan faiz indirimine; Fed ne yapacak?
1 saat önce
Fed'in yarın faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmezken, bilanço daraltmanın sonlandırılmasına ilişkin açıklama gelebilir.
Fed
'in yarın faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmezken, bilanço daraltmanın sonlandırılmasına ilişkin açıklama gelebilir. Öte yandan global ekonomideki yavaşlama düşünüldüğünde 2020 yılının ilk yarısında faiz indirimi ihtimali güçleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:25
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