Artistik Buz Pateni 3. Antrenör Vize Semineri çevrim içi düzenlenecek - Son Dakika

Artistik Buz Pateni 3. Antrenör Vize Semineri çevrim içi düzenlenecek

21.10.2020 23:07
Artistik Buz Pateni 3. Antrenör Vize Semineri çevrim içi düzenlenecek, System.String[]

Türkiye Buz Pateni Federasyonu, antrenörlere yönelik vize seminerinin üçüncüsünü, 31 Ekim Cumartesi günü çevrim içi düzenleyecek.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu, antrenörlere yönelik vize seminerinin üçüncüsünü, 31 Ekim Cumartesi günü çevrim içi düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonunda antrenörlerin vizeli sayılabilmeleri ve yarışmalarda görev alabilmeleri için üçüncü seminer gerçekleştirilecek.

Başvurular, 29 Ekim Perşembe gününe kadar "e-devlet" sistemi üzerinden yapılabilecek.

Cumartesi, Türkiye, Ekim, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Artistik Buz Pateni 3. Antrenör Vize Semineri çevrim içi düzenlenecek - Son Dakika Spor

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