Artistik Buz Pateni 3. Antrenör Vize Semineri çevrim içi düzenlenecek

Türkiye Buz Pateni Federasyonu, antrenörlere yönelik vize seminerinin üçüncüsünü, 31 Ekim Cumartesi günü çevrim içi düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonunda antrenörlerin vizeli sayılabilmeleri ve yarışmalarda görev alabilmeleri için üçüncü seminer gerçekleştirilecek.

Başvurular, 29 Ekim Perşembe gününe kadar "e-devlet" sistemi üzerinden yapılabilecek.