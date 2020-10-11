Artistik Buz Pateni Atatürk Kupası, Kocaeli'de sona erdi

Kocaeli'de düzenlenen Artistik Buz Pateni Atatürk Kupası tamamlandı.

Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 14 kulüpten 51 sporcu katıldı.

5 kategoride yapılan organizasyonda dereceye giren sporculara madalyaları Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir ve diğer protokol üyelerince verildi.

Özdemir: "Bundan sonra çalışmalarımıza hız vereceğiz"

Gökhan Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, artistik buz pateni büyüklerde sezonun ilk yarışmasını Kocaeli'de gerçekleştirdiklerini söyledi.

Zorlu bir süreçten çıktıklarını ifade eden Özdemir, mart ayından hazirana kadar tesislerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapatıldığını kaydetti.

Özdemir, sporcuların bu süreçte buza çıkamadığını ancak karada antrenmanlarını sürdürdüğünü dile getirerek, "Şu anda ilk yarışma; pandemi sürecinin verdiği sıkıntılar var. Haziran ayından sonra çalışmaları başlattık ama bunlar da çok yeterli değil. Bundan sonra çalışmalarımıza hız vereceğiz. Buz sporları salonlarımız Ankara, Kocaeli, İstanbul ve Erzurum'da açıldı. Önümüzdeki ay itibarıyla İzmir'deki faaliyete geçecek, ardından Bursa ve Samsun'daki salonlarımız faaliyete geçecek. Ümit ediyorum ki yıl sonuna kadar eski günlerimize döneceğiz." diye konuştu.

Tesislerde salgınla ilgili tedbirlerin alındığını aktaran Özdemir, "Milli, olimpik, kulüp sporcularımız çalışmalarına devam ediyor. Pandemi, her yeri etkiledi. Ümit ediyorum ki kısa zamanda pandemiye bir çözüm gelir ve eski günlerimize döneriz." ifadesini kullandı.