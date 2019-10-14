Son Dakika Haberleri: Artistik Buz Pateni Atatürk Kupası sona erdi
Son Dakika Spor Artistik Buz Pateni Atatürk Kupası sona erdi

Artistik Buz Pateni Atatürk Kupası sona erdi

2 saat önce

Artistik Buz Pateni Atatürk Kupası Ankara'da yapıldı.

Artistik Buz Pateni Atatürk Kupası sona erdi, System.String[]

Artistik Buz Pateni Atatürk Kupası Ankara'da yapıldı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara Ümitköy Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'ndeki organizasyona Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Bursa illerinden 6 kategoride 26 kulüpten 110 sporcu katıldı.

A kadınlar kategorisinde Sevgi Deniz Günsay birinci, Azra Sağlam ikinci, Bengisu Yağlıdere üçüncü olurken, A erkekler kategorisinde Mehmet Cenkay Karlıklı ilk, Furkan Emre İncem ise ikinci sırada yer aldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:12 Kaynak: AA
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