Artistik Buz Pateni Atatürk Kupası sona erdi

Artistik Buz Pateni Atatürk Kupası Ankara'da yapıldı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara Ümitköy Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'ndeki organizasyona Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Bursa illerinden 6 kategoride 26 kulüpten 110 sporcu katıldı.

A kadınlar kategorisinde Sevgi Deniz Günsay birinci, Azra Sağlam ikinci, Bengisu Yağlıdere üçüncü olurken, A erkekler kategorisinde Mehmet Cenkay Karlıklı ilk, Furkan Emre İncem ise ikinci sırada yer aldı.