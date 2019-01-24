Artistik Buz Pateni Avrupa Şampiyonası
1 saat önce
Artistik Buz Pateni Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Burak Demirboğa, erkekler kısa programda 28'inci olarak elendi.
Artistik Buz Pateni Avrupa
Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Burak Demirboğa
, erkekler kısa programda 28'inci olarak elendi. Belarus
'un başkenti Minsk'te düzenlenen organizasyonda, erkekler kısa programda piste çıkan Demirboğa, 56,95 puanla 28'incilik elde etti.
Bu derecesiyle serbest programda yarışmaya hak kazanamayan milli sporcu, şampiyonaya veda etti.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 07:15 Kaynak: AA
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