Artistik buz pateni: Başkent Kupası
1 saat önce
Artistik Buz Pateni Başkent Kupası 28-29 Eylül tarihlerinde yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:28 Kaynak: AA
Artistik Buz Pateni Başkent Kupası 28-29 Eylül tarihlerinde yapılacak.
Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ümitköy Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde düzenlenecek organizasyona Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli kentlerinden 5 kategoride 52 sporcu katılacak.
Kupanın madalya töreni 29 Eylül Pazar günü saat 13.30'da gerçekleştirilecek.
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