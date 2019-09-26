Son Dakika Haberleri: Artistik buz pateni: Başkent Kupası
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Artistik buz pateni: Başkent Kupası

1 saat önce

Artistik Buz Pateni Başkent Kupası 28-29 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Artistik buz pateni: Başkent Kupası, System.String[]

Artistik Buz Pateni Başkent Kupası 28-29 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ümitköy Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde düzenlenecek organizasyona Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli kentlerinden 5 kategoride 52 sporcu katılacak.

Kupanın madalya töreni 29 Eylül Pazar günü saat 13.30'da gerçekleştirilecek.

Ümitköy, Türkiye, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:28 Kaynak: AA
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