Son Dakika Haberleri: Artistik Buz Pateni Bosphorus Cup yarışması gelecek hafta İstanbul'da düzenlenecek
Son Dakika Spor Artistik Buz Pateni Bosphorus Cup yarışması gelecek hafta İstanbul'da düzenlenecek - Son Dakika Spor

Artistik Buz Pateni Bosphorus Cup yarışması gelecek hafta İstanbul'da düzenlenecek

6 saat önce

Türkiye Buz Pateni Federasyonu ve Uluslararası Paten Birliği (ISU) iş birliğinde gerçekleştirilen Artistik Buz Pateni Bosphorus Cup yarışması, 25-30 Kasım tarihlerinde İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek.

Artistik Buz Pateni Bosphorus Cup yarışması gelecek hafta İstanbul'da düzenlenecek, System.String[]

Türkiye Buz Pateni Federasyonu ve Uluslararası Paten Birliği (ISU) iş birliğinde gerçekleştirilen Artistik Buz Pateni Bosphorus Cup yarışması, 25-30 Kasım tarihlerinde İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek.

Yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Avusturya, Bulgaristan, Belarus, Çek Cumhuriyeti, İspanya Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa, Gürcistan, İrlanda, İsrail, İtalya, Kazakistan, Kırgızistan, Güney Kore, Meksika, Hollanda, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, İsviçre, Türkmenistan, Ukrayna ve Özbekistan'dan 176 sporcu katılacak.

Organizasyonda Türkiye'yi, tek bayanlarda 25, tek erkeklerde 5, buz dansında da 2 çift olmak üzere toplamda 34 sporcu temsil edecek.

Tekler kategorisinde 92, çiftler kategorisinde ise 84 sporcunun yarışacağı organizasyonda 130 antrenör ile kafile başkanı ve takım üyesinden oluşan 306 kişi mücadele edecek.

İstanbul Silivrikapı Buz Pisti'nde 26 Kasım Salı günü başlayacak yarışmalar, 30 Kasım Cumartesi günü yapılacak madalya töreniyle sona erecek.

İstanbul, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:36 Kaynak: AA
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