Artistik Buz Pateni Büyükler Bahar Kupası İzmir'de yapılacak

Artistik Buz Pateni Büyükler Bahar Kupası, 28-30 Mayıs tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada artistik veya senkronize branşı lisansına sahip sporcular, basic novice, intermediate novice, advance novice, junior ve senior kategorilerinde yarışacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde gerçekleştirilecek müsabakalara başvurular, 20 Mayıs Perşembe günü saat 18.00'a kadar federasyonun web sitesi üzerinden yapılabilecek.