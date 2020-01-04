Artistik Buz Pateni Büyükler Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Artistik Buz Pateni Büyükler Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı - Son Dakika Spor

Artistik Buz Pateni Büyükler Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı

6 saat önce

Türkiye Buz Pateni Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Artistik Buz Pateni Büyükler Türkiye Şampiyonası" Samsun'da başladı.

Artistik Buz Pateni Büyükler Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı, System.String[]

Türkiye Buz Pateni Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Artistik Buz Pateni Büyükler Türkiye Şampiyonası" Samsun'da başladı.


İlkadım Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen şampiyonada 5 kategoride 13 kulüpten toplam 61 sporcu kıyasıya mücadele etti. 2 gün sürecek turnuvanın ilk gününde basic novice ve intermediate novice kategorisinde sporcular yarıştı. Basic novice kadınlarda birinci Selin Akbulut, ikinci Selin Uğural, üçüncü Azra Ulus olurken, erkeklerde birinciliği Mehmet Cenkay, ikinciliği Ege İlter, üçüncülüğü Ege Alacan elde etti. Intermediate novice kategorisinde ise kadınlarda birinci Defne Günce Kılıç, ikinci Meriç Şahin Olanlar, üçüncü Defne Çetin olurken, erkeklerde birinci Efe Ergin Dinçer, ikinci Ali Efe Güneş, üçüncü Serdar Eski oldu.


Dereceye giren sporcular ödüllerini düzenlenen madalya töreni ile Samsun Valisi Osman Kaymak, Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkan Vekili Recep Ali Er ve Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu'nun elinden aldı. Şampiyona yarın yapılacak advanced novice, junior ve senior kategorisi karşılaşmalarının ardından sona erecek.


Turnuva hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Samsunumuz adına güzel bir şampiyonaya ev sahipliği yapmak bizlere onur vermekte. Türkiye şampiyonası, Buz Pateni Federasyonu'nun en önemli müsabakalarından bir tanesi ve şu an buna Samsun ev sahipliği yapıyor. Sporcularımız ve antrenörlerine biz başarılar diliyoruz. Buz pateni konusunda öğrencilerimizden yoğun bir talep var. Bu şampiyonada Türkiye'nin en iyileri burada müsabaka yapıyor ve Samsunluların da burada onları görmekten mutlu olacaklarını düşünüyorum" dedi. - SAMSUN

İlkadım, Türkiye, Samsun, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 04:25 Kaynak: İHA
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