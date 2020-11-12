Artistik Buz Pateni Büyükler Türkiye Şampiyonası, 11-13 Aralık tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek
12.11.2020 10:43
Türkiye Buz Pateni Federasyonu, Artistik Buz Pateni Büyükler Türkiye Şampiyonası'nın Ankara'da düzenleneceğini duyurdu.
Türkiye Buz Pateni Federasyonu, Artistik Buz Pateni Büyükler Türkiye Şampiyonası'nın Ankara'da düzenleneceğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonu faaliyet programında yer alan şampiyona, 11-13 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Artistik veya senkronize buz pateni branşı lisansına sahip sporcuların katılabileceği yarışma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında organize edilecek.
Yarışma, federasyonun resmi Youtube kanalından canlı izlenebilecek.
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