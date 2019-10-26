Kupada yarın "Advanced Novice", gençler ve büyükler kategorilerindeki yarışmalar yapılacak.

"Intermediate Novice" erkekler kategorisinde ise Efe Ergün Dinçer birinci, Ali Efe Güneş ikinci, Serdar Eski üçüncü sırada yer aldı.

"Intermediate Novice" kızlar kategorisinde ilk 3 sıra Defne Günce Kılıç, Meriç Şahinolanlar ve Zeynep Naz Doğan'dan oluştu.

"Basic Novice" erkekler kategorisinde Ege İlter birinciliği, Ege Alacan ikinciliği, Berkant Algül üçüncülüğü elde etti.

İlk gün yarışları sonunda "Basic Novice" kızlar kategorisinde birinci Selin Akbulut, ikinci Lal Soner, üçüncü Azra Ulus oldu.

Yarışmalar, "Basic Novice" kategorisindeki sporcuların performanslarıyla başlarken, sırasıyla "Intermadiate Novice", "Advanced Novice", gençler ve büyükler kategorilerindeki sporcuların mücadeleleriyle devam etti.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen Artistik Buz Pateni Cumhuriyet Kupası, Kocaeli 'de başladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Mazlum Kobani bir teröristtir terörist olmayan kişi kod adı mı...