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Artistik Buz Pateni Cumhuriyet Kupası

12 dakika önce

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen Artistik Buz Pateni Cumhuriyet Kupası, Kocaeli'de başladı.

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Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen Artistik Buz Pateni Cumhuriyet Kupası, Kocaeli'de başladı.

Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli'deki 12 kulüpten 58 sporcu katılıyor.

Yarışmalar, "Basic Novice" kategorisindeki sporcuların performanslarıyla başlarken, sırasıyla "Intermadiate Novice", "Advanced Novice", gençler ve büyükler kategorilerindeki sporcuların mücadeleleriyle devam etti.

İlk gün yarışları sonunda "Basic Novice" kızlar kategorisinde birinci Selin Akbulut, ikinci Lal Soner, üçüncü Azra Ulus oldu.

"Basic Novice" erkekler kategorisinde Ege İlter birinciliği, Ege Alacan ikinciliği, Berkant Algül üçüncülüğü elde etti.

"Intermediate Novice" kızlar kategorisinde ilk 3 sıra Defne Günce Kılıç, Meriç Şahinolanlar ve Zeynep Naz Doğan'dan oluştu.

"Intermediate Novice" erkekler kategorisinde ise Efe Ergün Dinçer birinci, Ali Efe Güneş ikinci, Serdar Eski üçüncü sırada yer aldı.

Kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları, protokol üyelerince takdim edildi.

Kupada yarın "Advanced Novice", gençler ve büyükler kategorilerindeki yarışmalar yapılacak.

Türkiye, Kocaeli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 07:32 Kaynak: AA
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