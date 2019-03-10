Artistik Buz Pateni Ege
Ümitler Şampiyonası'nda dereceye girenler belli oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi
Buz Sporları Salonu'nda 144 sporcunun yer aldığı organizasyon bugünkü mücadelelerle tamamlandı.
Şampiyonada A ve B kategorilerinde dereceye girenler şöyle:
A Kızlar: 1. Selin Akbulut, 2. Defne
Ulutaş, 3. Zeynep Başsoy
B Kızlar: 1. Derya Taygan, 2. Doğa Gökçe
Sezgi, 3. Cemre Yüksel
A Erkekler: 1. Ege İlter, 2. Ege Alacan, 3. Berkant Algül
B Erkekler: 1. Mehmet Cenkay Karlıklı, 2. Batu Tasasız, 3. Furkan Emre İncel