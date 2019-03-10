Son Dakika Haberleri: Artistik Buz Pateni Ege Ümitler Şampiyonası

Artistik Buz Pateni Ege Ümitler Şampiyonası

23 dakika önce

Artistik Buz Pateni Ege Ümitler Şampiyonası'nda dereceye girenler belli oldu.

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Artistik Buz Pateni Ege Ümitler Şampiyonası'nda dereceye girenler belli oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Buz Sporları Salonu'nda 144 sporcunun yer aldığı organizasyon bugünkü mücadelelerle tamamlandı.

Şampiyonada A ve B kategorilerinde dereceye girenler şöyle:

A Kızlar: 1. Selin Akbulut, 2. Defne Ulutaş, 3. Zeynep Başsoy

B Kızlar: 1. Derya Taygan, 2. Doğa Gökçe Sezgi, 3. Cemre Yüksel

A Erkekler: 1. Ege İlter, 2. Ege Alacan, 3. Berkant Algül

B Erkekler: 1. Mehmet Cenkay Karlıklı, 2. Batu Tasasız, 3. Furkan Emre İncel

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 07:48 Kaynak: AA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege, Spor
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