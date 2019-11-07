Son Dakika Haberleri: Artistik Buz Pateni Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ümitler Şampiyonası Kocaeli'de yapılacak
Son Dakika Spor Artistik Buz Pateni Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ümitler Şampiyonası Kocaeli'de yapılacak

Artistik Buz Pateni Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ümitler Şampiyonası Kocaeli'de yapılacak

8 saat önce

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun 2019-2020 sezonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ümitler Şampiyonası, 8-10 Kasım tarihlerinde Kocaeli'de düzenlenecek.

Artistik Buz Pateni Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ümitler Şampiyonası Kocaeli'de yapılacak, System.String[]

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun 2019-2020 sezonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ümitler Şampiyonası, 8- 10 Kasım tarihlerinde Kocaeli'de düzenlenecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre şampiyona Olimpik Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Şampiyonada Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Bursa illerinden 31 kulüpten 6 kategoride toplamda 133 sporcu mücadele edecek.

Organizasyonda, pazar günü saat 09.05'te Atatürk'ü anma programının ardından B kategorisi (serbest program) ve A kategorisi (serbest program) sporcuları performans sergileyecek. Daha sonra dereceye giren sporculara madalyaları takdim edilecek.

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Türkiye, Kocaeli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:52 Kaynak: AA
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