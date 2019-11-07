Artistik Buz Pateni Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ümitler Şampiyonası Kocaeli'de yapılacak

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun 2019-2020 sezonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ümitler Şampiyonası, 8- 10 Kasım tarihlerinde Kocaeli'de düzenlenecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre şampiyona Olimpik Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Şampiyonada Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Bursa illerinden 31 kulüpten 6 kategoride toplamda 133 sporcu mücadele edecek.

Organizasyonda, pazar günü saat 09.05'te Atatürk'ü anma programının ardından B kategorisi (serbest program) ve A kategorisi (serbest program) sporcuları performans sergileyecek. Daha sonra dereceye giren sporculara madalyaları takdim edilecek.