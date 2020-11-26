Artistik Buz Pateni Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ümitler Şampiyonası, Ankara'da yapılacak
26.11.2020 16:07
Artistik Buz Pateni Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ümitler Şampiyonası, 25-27 Aralık'ta Ankara'da yapılacak.
Artistik Buz Pateni Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ümitler Şampiyonası, 25-27 Aralık'ta Ankara'da yapılacak.
Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamada, Ankara'da düzenlenmesi planlanan şampiyona için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle önlemlerin alınacağı belirtildi.
Yarışmaya katılacak sporcuların federasyonun internet sitesine girerek 16 Aralık Çarşamba gününün sonuna kadar gerekli evrakları doldurmaları gerektiği kaydedildi.
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