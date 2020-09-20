Artistik Buz Pateni Hakem Vize Semineri on-line yapıldı

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 2020-2021 sezonu faaliyet programında yer alan seminer, video konferans yöntemiyle yapıldı.

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