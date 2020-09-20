Artistik Buz Pateni Hakem Vize Semineri on-line yapıldı
Artistik Buz Pateni Hakem Vize Semineri, on-line düzenlendi.
Artistik Buz Pateni Hakem Vize Semineri, on-line düzenlendi.
Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 2020-2021 sezonu faaliyet programında yer alan seminer, video konferans yöntemiyle yapıldı.
Son Dakika Şanlıurfa'da yabancı uyruklu kadın, demir levye ile 21 aracın camını kırdı Mesut Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili eşinden açıklama: Yoğun bakımda değil, tedavisi sürüyor Uyuşturucu etkisinde olduğu düşünülen gencin kendi kendine zarar verdiği anlar kamerada Cuma namazına giden çocuğun ölümüne neden olan sürücü: Ben de öz evladımı kaybettim, bu acıyı bilirim ABD'de 300 kiloluk timsahın tedavi görüntüleri 1,5 milyon kez izlendi Valiler arasındaki "Anadolu Aslanı" atışması gülümsetti Mekanı kurşunlamanın bedeli ağır oldu: Dövüldü, araçtan yola atıldı, başka bir aracın altında kaldı Simpsonlar geleceği nasıl biliyor? Dünyanın merak ettiği sorunun iki cevabı var