Artistik Buz Pateni Milli Takımı Almanya'da "Nebelhorn Trophy" yarışmasına katılacak

Artistik Buz Pateni Milli Takımı, Almanya'da Artistik Buz Pateni Nebelhorn Trophy Yarışması'na katılacak.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcular Güzide Irmak Bayır, Burak Demirboğa ve Sinem Pekder, 23-26 Eylül tarihlerinde Oberstdorf şehrinde düzenlenecek şampiyonada, Türkiye'yi temsil edecek.

Uluslararası hakem Rengin Günaydın'ın koordinesinde, Rana Belkıs Göçmen, Tayfun Anar ve Natalia Popova'nın antrenörlüğünde yarışmaya hazırlanan milli sporcular, kısa program performanslarını 24 Eylül Perşembe günü sergileyecek.