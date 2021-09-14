Artistik Buz Pateni Milli Takımı Samsun'da hazırlıklarına devam ediyor

Artistik Buz Pateni Milli Takımı, Almanya'da yapılacak kota yarışmasında 2022 Pekin Kış Olimpiyatları vizesi alabilmek için hazırlıklarına Samsun'da devam ediyor.

Almanya'da 21-25 Eylül'de yapılacak kota yarışmasında olimpiyat vizesi almak için milli takımın 7 sporcusunun, Samsun İlkadım Buz Sporları Salonu'ndaki hazırlıkları sürüyor.

Samsun'da bu hafta sonu bitecek kampın ardından Almanya'ya gidecek milli sporcular, burada 2022 Pekin Kış Olimpiyatları vizesi alabilmek için mücadele edecek.

Milli takım antrenörü Umur Taşdelen, AA muhabirine, Ankara'daki buz pistinin kısa bir süreliğine bakıma alınması nedeniyle hazırlıklara Samsun'da devam ettiklerini söyledi.

Almanya'da yapılacak olan olimpiyat kotası yarışmasında dereceye girmek için mücadele edeceklerine işaret eden Taşdelen, "Tüm hazırlıklarımızı Pekin Kış Olimpiyatları'na kota almak adına yapıyoruz. Kota mücadelesine milli sporcularımız Sinem Pekder ve Başar Oktar katılacak. İnşallah ikisi de kota alırsa ülkemizi olimpiyatlarda temsil edecekler. Şu an ilk hedefimiz olimpiyat kotası almak, sonra adım adım hedefimize ilerlemek istiyoruz." dedi.