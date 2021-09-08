Artistik Buz Pateni Milli Takımı, Samsun'da kampa girdi

Artistik Buz Pateni Milli Takımı, Almanya'da yapılacak kota yarışmasında 2022 Pekin Kış Olimpiyatları vizesi alabilmek için hazırlıklara başladı.

Almanya'da 21-25 Eylül'de yapılacak kota yarışmasında olimpiyat vizesi almak için milli takımın 7 sporcusu, Samsun İlkadım Buz Sporları Salonu'nda kampa girdi. Samsun'da 2 hafta sürecek kamp programının ardından Almanya'ya gidecek milli sporcular, burada 2022 Pekin Kış Olimpiyatları vizesi alabilmek için mücadele edecek.

Milli sporcu Sinem Pekder, basın mensuplarına, buz patenine 1999 yılında İzmit depreminin psikolojik etkilerinden kurtulmak için 5 yaşında başladığını anlattı. Pekder, 21 yıldır buz pateni yaptığını aktararak, olimpiyatlara katılabilmek için çok çalışacaklarını dile getirdi.

Milli sporcu Burak Demirboğa ise kota yarışması öncesi Samsun'da kampa girdiklerini belirterek, "Bu seneki hedefimiz olimpiyat kotası alarak Pekin'de yapılacak kış olimpiyatlarında ülkemizi temsil etmek. Almanya'da yapılacak olimpiyat kotası yarışmaları için sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. Daha sonrasında ise Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." dedi.

Buz Pateni Federasyonu Karadeniz Bölge Sorumlusu ve Milli Takım Kafile Başkanı Davut Numanoğlu da buz pateninin Samsun'da önemli hale gelmeye başladığını aktardı.

Milli sporcuların Almanya'daki kota yarışmasına Samsun'da hazırlandıklarına işaret eden Numanoğlu, "İnşallah bu kotayı alarak Türkiye'yi Pekin'deki kış olimpiyatlarında en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.