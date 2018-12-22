Son Dakika Haberleri: Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası

Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası

54 dakika önce

Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de başladı.

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Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de başladı.

Olimpik Buz Sporları Salonu'nda 2 gün sürecek şampiyonaya, Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Bursa'daki 12 kulüpten 51 sporcu katıldı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun en önemli şampiyonasının burada yapıldığını belirterek, sporcuların 5 kategoride mücadele ettiğini söyledi.

Türkiye'de son 5 yılda tesislerin açılmasıyla bu sporun daha çok ilgi görmeye başladığını aktaran Özdemir, "En büyük hedefimiz olimpiyatlar ama kış oyunlarına 3,5 yıl var. Bunun alt hazırlıklarına başladık. Şu an Avrupa'da kota yarışmalarına katılıyoruz. Sporcularımız burada mücadele ediyor. Daha sonra dünya kota yarışmalarına katılacağız." diye konuştu.

Uluslararası Buz Pateni Federasyonunda 3 kategori olduğunu anlatan Özdemir, şunları söyledi:

"Türkiye olarak biz en üst kategori olan C'deyiz. Hem senior hem de junior kategorisinde dünya şampiyonalarına katılım anlamında biz C kategorisi bir ülkeyiz. Bu nedenle Uluslararası Buz Pateni Federasyonundaki yerimiz iyi. Sporcu sayımızı arttıracağız. Sporcu sayımız bizim istediğimiz düzeyde değil. Bunun için Ankara pilot bölge seçildi. Buz okulu projesi başlattık. Yaklaşık 400 altyapı sporcusu katılıyor. Bunu Türkiye'ye yayacağız. Bunun sayesinde altyapıdaki sporcu sayısını üst düzeye çıkaracağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:52 Kaynak: AA

Ankara, Kocaeli, Türkiye, Spor
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