Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası
1 saat önce
Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Kocaeli'de düzenlenen Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, tamamlandı.
Türkiye
Buz Pateni Federasyonu tarafından Kocaeli
'de düzenlenen Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, tamamlandı. İzmit
'teki Olimpik Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 12 kulüpten 51 sporcu mücadele etti.
Dereceye giren sporcuların ödülleri, Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir
ile Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar tarafından verildi.
Kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:
Senior Kadınlar:
1- Sıla
Saygı
2- Sinem Kuyucu
3- Selin Hafızoğlu
Senior Erkekler:
1- Burak Demirboğa
Junior Kadınlar:
1- Güzide Irmak Bayır
2- İlayda Bayar
3- Ekin Saygı
Junior Erkekler:
1- Başar Oktar
2- Alp Eren
Özkan
3- Ömer Efe
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:27 Kaynak: AA
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