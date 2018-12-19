Son Dakika Haberleri: Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası'na Doğru

Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası'na Doğru

3 saat önce

Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, 22-23 Aralık tarihlerinde Kocaeli'de düzenlenecek.

Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası'na Doğru, System.String[]
Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, 22-23 Aralık tarihlerinde Kocaeli'de düzenlenecek.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Şampiyonası'na Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Bursa'dan 5 kategoride 12 kulüp ile 2 ferdi bölgeden toplam 54 sporcu katılacak.

Organizasyonda ayrıca, buz dansı kategorisinde iki çiftin de gösteri sergileyeceği aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:28 Kaynak: AA

Spor
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