Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası'na Doğru
3 saat önce
Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, 22-23 Aralık tarihlerinde Kocaeli'de düzenlenecek.
Artistik Buz Pateni Türkiye
Şampiyonası, 22-23 Aralık
tarihlerinde Kocaeli
'de düzenlenecek.
Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Şampiyonası'na Ankara
, İstanbul
, İzmir
, Kocaeli ve Bursa
'dan 5 kategoride 12 kulüp ile 2 ferdi bölgeden toplam 54 sporcu katılacak.
Organizasyonda ayrıca, buz dansı kategorisinde iki çiftin de gösteri sergileyeceği aktarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:28 Kaynak: AA
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