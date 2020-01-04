Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı - Son Dakika Spor

Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı

6 saat önce

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı.

Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı, System.String[]

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı.


İlkadım Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona 5 kategoride 13 kulüpten 61 sporcu katılıyor.


İlk gün yarışları sonunda "basic novice" kategorisinde kadınlarda İlgi Zeynep Agdük birinci, Selin Akbulut ikinci, Dile Ecrin Aygün üçüncü; erkeklerde ise Ege Alacan birinci, Berkant Algül ikinci, Ege İlter de üçüncü oldu.

"Intermediate novice" kategorisinde kadınlarda Sena Lidya Bayraktaroğlu birinci, Doğa Becerik ikinci, Defne Çetin üçüncü; erkeklerde de Efe Ergün Dinçer birinci, Serdar Eski ikinci, Ali Efe Güneş üçüncü sırada yer aldı.

"Junior" kategorisinde kızlarda Tuana Arslan birinciliği, Güzide Irmak Bayır ikinciliği, Selin Bayraktaroğlu üçüncülüğü; erkeklerde Başar Oktar birinciliği, Alp Töre Ovalıoğlu ikinciliği, Alp Eren Özkan da üçüncülüğü elde etti.

"Senior" kategorisinde kadınlarda İlayda Bayar birinci, Özlem Dizmen ikinci, Sinem Kuyucu üçüncü; erkeklerde ise Burak Demirboğa birinci oldu.

Kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları, Samsun Valisi Osman Kaymak, Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkan Vekili Recep Ali Er ile Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu tarafından verildi.

Organizasyon yarın yapılacak yarışlarla sona erecek.

Türkiye, İlkadım, Samsun, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ali Babacan, partisinin kuruluş tarihini ikinci kez erteledi
"Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alanda inceleme yapıldı "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alanda inceleme Büyükçekmece'de otel odasındaki cinayetin detayları ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
21:31 Kastamonu Belediyespor-Schaeffler maçının ardından - Son Dakika Spor
21:30 Antalyaspor, teknik direktör Tamer Tuna ile prensipte anlaştı - Son Dakika Spor
21:28 Antalyaspor, Tamer Tuna'yı takımın başına getirdi! - Son Dakika Spor
21:19 Fenerbahçe ve Beşiktaş ile adı geçen Guilherme için transfer açıklaması! - Son Dakika Spor
21:14 Bahçeşehir Koleji: 72-87 Türk Telekom - Son Dakika Spor
20:52 Real Madrid, üç puanı üç golle aldı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 21:36:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]