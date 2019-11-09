Son Dakika Haberleri: Artistik Buz Pateni Ümitler Şampiyonası başladı
Son Dakika Güncel Artistik Buz Pateni Ümitler Şampiyonası başladı

Artistik Buz Pateni Ümitler Şampiyonası başladı

6 saat önce

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun 2019-2020 sezonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ümitler Şampiyonası, Kocaeli'de başladı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun 2019-2020 sezonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ümitler Şampiyonası, Kocaeli'de başladı.

Olimpik Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Bursa illerinden 31 kulüpten 6 kategoride toplamda 133 sporcu mücadele ediyor.

Organizasyonda, yarın saat 09.05'te Atatürk'ü anma programının ardından B kategorisi (serbest program) ve A kategorisi (serbest program) sporcuları performans sergileyecek. Daha sonra dereceye giren sporculara madalyaları takdim edilecek.

Artistik Buz Pateni Ümitler Şampiyonası başladı

Mustafa Kemal Atatürk, Kocaeli, Türkiye, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 03:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü fast food restoranında akıl almaz olay! Yakalanmamak için yarı çıplak kaçtı
Metin Feyzioğlu'ndan istifa açıklaması: Kendine güvenen hodri meydan gelir, aday olur Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arınç'ın damadına verilen beraat kararını istinafa taşıdı Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel forma: YarınımızSensin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 21:59:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Artistik Buz Pateni Ümitler Şampiyonası başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]