Artistik Buz Pateni Ümitler Şampiyonası Kocaeli'de başladı

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun 2019-2020 sezonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ümitler Şampiyonası, Kocaeli'de başladı.

Olimpik Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Bursa illerinden 31 kulüpten 6 kategoride toplamda 133 sporcu mücadele ediyor.

Organizasyonda, yarın saat 09.05'te Atatürk'ü anma programının ardından B kategorisi (serbest program) ve A kategorisi (serbest program) sporcuları performans sergileyecek. Daha sonra dereceye giren sporculara madalyaları takdim edilecek.