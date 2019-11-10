Artistik Buz Pateni Ümitler Şampiyonası sona erdi

Kocaeli'de, Türkiye Buz Pateni Federasyonunun 2019-2020 sezonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ümitler Şampiyonası sona erdi.

Olimpik Buz Sporları Salonu'nda dün başlayan şampiyonada Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Bursa illerinden 31 kulüpten toplamda 133 sporcu mücadele etti.

Organizasyonun bugünkü yarışlarında, saat 09.05'te Atatürk'ü anma programının ardından B ve A kategorisinde sporcular performans sergiledi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkan Vekili Orhan Şahin, yönetim kurulu üyeleri Engin Yaşar ve Ata Yetişkin, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ve Federasyon İl Temsilcisi Vedat Tortumluoğlu, yarışmada dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını taktim etti.

Şampiyonada dereceye giren sporcular şunlar:

D2 Kadınlar Kategorisi

1. Doğa Güner (İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü)

2. Belma Say (Bursa Tek Paten Spor Kulübü)

3. Alisa Sırer (Venüs Buz Pateni Derneği)

D2 Erkekle Kategorisi

1. Tiber Sirer (Adım Buz Pateni Derneği)

2. Yağız Cemal Yaşar (Kocaeli Yurdum Gençlik Spor Kulübü)

3. Doruk Ege Kömürlü (Nötron Buz Pateni Derneği)

D1 Kadınlar Kategorisi

1. Bella Aydın (Vizyon Buz Sporları Kulübü)

2. Leyla Çetin (Ankara Buz Sporları Kulübü)

3. Melissa Yavuz (İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü)

D1 Erkekler Kategorisi

1. Batı Güdül (İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü)

2. Ata Ertuvgan (İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü)

3. Atlas Baydurak (İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü)

C2 Kadınlar Kategorisi

1. Ceren Behiye Okur (Altın Patenciler Spor Kulübü)

2. Deniz Tarım (İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü)

3. Roza Şimşek (İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü)

C2 Erkek Kategorisi

1. Radion Bodrykh (Altın Patenciler Spor Kulübü)

2. Muhammet Ali Bozkurt (Olimpik 2023 Spor Kulübü)

3. Oğuz Berat Yaşar (Kocaeli Yurdum Gençlik Spor Kulübü)

C1 Kadınlar Kategorisi

1. Tuvana Çağla İğdi (UNİKA Buz Pateni Spor Kulübü)

2. Elif Uğural (İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü)

3. Fatma İnci İnanç (İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü)

C1 Erkekler Kategorisi

1. Mehmet Uraz Ertaş (Olimpik 2023 Spor Kulübü)

B Kadınlar Kategorisi

1. Duru Çimen (İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü)

2. Darya Dalgıç (UNİKA Buz Pateni Spor Kulübü)

3. Masal Oran (İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü)

B Erkekler Kategorisi

1. Batu Tasasız (İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü)

2. Alper Cenk Öztürk (UNİKA Buz Pateni Spor Kulübü)

3. Batuhan Dörtkol (Vizyon Buz Sporları Kulübü)

A Kadınlar Kategorisi

1. Derya Taygan (İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü)

2. Azra Sağlam (İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü)

3. Sevgi Deniz Güntay (Bakırköy Gençlik Spor Kulübü)

A Erkekler Kategorisi

1. Furkan Emre İncel (Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü)

2. Mehmet Cenkay Karlıklı (Vizyon Buz Sporları Kulübü)