Artistik Buz Pateni Ümitler Spor Toto Federasyon Kupası Bursa'da düzenlenecek

Türkiye Buz Pateni Federasyonu, Artistik Buz Pateni Ümitler Spor Toto Federasyon Kupası'nın Bursa'da düzenleneceğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonu faaliyet programında yer alan, 16-18 Nisan tarihlerinde düzenlenmesi planlanan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen organizasyon, 11-13 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Yarışmaya, artistik buz pateni veya senkronize buz pateni branşında yeni sezon lisansına sahip sporcular katılabilecek.
Kaynak: AA
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