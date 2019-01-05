Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası
1 saat önce
Türkiye Buz Pateni Federasyonunun faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de başladı.
Türkiye
Buz Pateni Federasyonunun faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası, Kocaeli
'de başladı.
Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, Ankara
, İstanbul
, İzmir
, Kocaeli ve Bursa
'daki 16 kulüpten 123 sporcu katıldı.
Şampiyonanın ilk günü, C ve D kategorisi sporcularının performansıyla tamamlanacak. Organizasyonun son gününde yarın A ve B kategorilerindeki sporcular performanslarını sergileyecek.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:46 Kaynak: AA
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