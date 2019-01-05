Son Dakika Haberleri: Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası

Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası

1 saat önce

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de başladı.

Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası, System.String[]
Türkiye Buz Pateni Federasyonunun faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de başladı.

Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Bursa'daki 16 kulüpten 123 sporcu katıldı.

Şampiyonanın ilk günü, C ve D kategorisi sporcularının performansıyla tamamlanacak. Organizasyonun son gününde yarın A ve B kategorilerindeki sporcular performanslarını sergileyecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:46 Kaynak: AA

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