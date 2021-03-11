Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası, hafta sonu İzmir'de yapılacak
11.03.2021 09:57
Türkiye Buz Pateni Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası, hafta sonu İzmir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
Türkiye Buz Pateni Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası, hafta sonu İzmir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
Toplam 37 kulüpten 138 sporcunun katılacağı organizasyon, İzmir Büyükşehir Belediyesi Buz Sporları Salonu'nda düzenlenecek.
Yarın antrenmanların yapılacağı şampiyonada sporcular, 13 Mart Cumartesi günü C ve D kategorilerinde, 14 Mart Pazar günü ise A ve B kategorilerinde performanslarını sergileyecek.
Son Dakika Rusya Dışişleri Bakanı: Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele etme konusunda anlaşmaya varıldı Mustafa Dede, budamak istediği asmada asılı kaldı Akşener'den gövde gösterisi! Şanlıurfa'da yüzlerce araçlık konvoyla karşılandı Taffarel'den Galatasaraylıları şaşırtan sözler: Türkiye'deki en iyi Brezilyalı Alex'ti Türkiye'de en hızlı satılan ikinci el otomobil markası Renault oldu Eline kürdan batan garson canından oluyordu: Hayatım kabusa döndü 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar evlendi