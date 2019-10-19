Son Dakika Haberleri: Artistik buz pateninde 2 madalya
Son Dakika Spor Artistik buz pateninde 2 madalya

Artistik buz pateninde 2 madalya

1 saat önce

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Artistik Buz Pateni Halloween Cup'ta milli sporcular 2 madalya elde etti.

Artistik buz pateninde 2 madalya, System.String[]

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Artistik Buz Pateni Halloween Cup'ta milli sporcular 2 madalya elde etti.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, genç erkeklerde Başar Oktar, 181,20 puanla altın madalyanın sahibi oldu. Büyük erkekler kategorisinde ise Burak Demirboğa, 205,52 puanla bronz madalya kazandı.

Milli sporcular Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'i unutmadı ve ödül törenlerinde asker selamı verdi.

Cadılar Bayramı, Macaristan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gergin geçen toplantıda Erdoğan'ı yumuşatan sözler: Trump sizi seviyor
YPG/PKK, Ermeni kilisesini de karargah olarak kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Abim" dediği Nuri Pakdil için Fatiha okuttu Son dakika: Erdoğan'dan Türkiye'ye silah satışını durduran ülkelere: Eli kanlı katilleri silaha boğdular

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 13:14:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Artistik buz pateninde 2 madalya
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]