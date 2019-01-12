Son Dakika Haberleri: Artistik Buz Pateninde Gümüş Madalya

Artistik Buz Pateninde Gümüş Madalya

1 saat önce

Türk sporcu Alper Eren Özkan, Artistik Buz Pateni Mentor Torun Cup yarışmasında ikinciliği elde etti.

Artistik Buz Pateninde Gümüş Madalya, System.String[]
Türk sporcu Alper Eren Özkan, Artistik Buz Pateni Mentor Torun Cup yarışmasında ikinciliği elde etti.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'da düzenlenen organizasyonda milli sporcu 158.38 puanla genç erkeklerde gümüş madalyanın sahibi oldu.

Genç erkeklerde Ukraynalı Andriy Kokura 163.63 puanla altın, Fransız Landry Le May ise 157.93 puanla bronz madalya kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:17 Kaynak: AA

Spor
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