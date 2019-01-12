Artistik Buz Pateninde Gümüş Madalya
1 saat önce
Türk sporcu Alper Eren Özkan, Artistik Buz Pateni Mentor Torun Cup yarışmasında ikinciliği elde etti.
Türk sporcu Alper Eren Özkan, Artistik Buz Pateni Mentor Torun
Cup yarışmasında ikinciliği elde etti. Türkiye
Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya
'da düzenlenen organizasyonda milli sporcu 158.38 puanla genç erkeklerde gümüş madalyanın sahibi oldu. Genç
erkeklerde Ukraynalı Andriy Kokura 163.63 puanla altın, Fransız Landry Le May ise 157.93 puanla bronz madalya kazandı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:17 Kaynak: AA
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