Artistik Cimnastik 2. Kademe Antrenör Eğitimi Bolu ve İstanbul'da düzenlenecek

Türkiye Cimnastik Federasyonu, Artistik Cimnastik 2. Kademe Antrenör Eğitimi'nin Bolu ve İstanbul'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 31 Ocak-5 Şubat tarihlerinde düzenlenecek eğitimlere, artistik cimnastik denklik başvurusu onaylanan, üniversitelerin spor bilimleri bölümlerinden son 4 yıl içinde mezun olan ve branş temel eğitim sınavını başarıyla tamamlayanlar katılabilecek.

Eğitime başvurular, e-devlet sistemi üzerinden 25 Ocak Pazartesi günü mesai bitimine kadar yapılabilecek.