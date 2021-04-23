Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Ahmet Önder, genel tasnifte Avrupa dördüncüsü oldu.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen şampiyonanın genel tasnif finallerinde son alete kadar madalya şansını sürdüren Ahmet Önder, 83.598 puanla dördüncü sırada yer aldı.

Organizasyonda Türkiye'yi temsim eden sporculardan Adem Asil, omzundaki sakatlık nedeniyle teknik heyetin kararıyla genel tasnif finallerinden çekildi.

Şampiyonada yarın yer aletinde Ahmet Önder, halka aletinde İbrahim Çolak finalde mücadele edecek.

Adem Asil'in yapılacak tetkikler sonucu alet finallerinde yarışıp yarışmayacağına karar verilecek.