Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası Başlıyor
54 dakika önce
Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası yarın Polonya'da başlayacak.
Artistik Cimnastik Avrupa
Şampiyonası yarın Polonya
'da başlayacak. Türkiye
Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10-14 Nisan tarihlerinde Szczecin kentinde gerçekleştirilecek şampiyonada, Türkiye'yi 10 sporcu temsil edecek.
Erkeklerde İbrahim Çolak
, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan
, Mustafa Arca, Yunus Emre Gündoğdu
ve Hamza Şamil Yılmaz, kadınlarda ise Demet Mutlu, Tutya Yılmaz, Doğa Özgöçmez ve Nazlı Savranbaşı yarışacak.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:02 Kaynak: AA
Hasan Ali Kaldırım'dan 65 Bin SMS'e Bedel Gol
Erman Toroğlu'ndan Burak Yılmaz'a: Siz Nasıl Profesyonelsiniz
Ali Ece'den Burak Yılmaz'a Eleştiri: Böyle Bir Hakkı Yok
Fenerbahçe'de Skrtel'ın Yerine Zapata Geliyor