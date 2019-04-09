Son Dakika Haberleri: Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası Başlıyor

Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası Başlıyor

54 dakika önce

Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası yarın Polonya'da başlayacak.

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Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası yarın Polonya'da başlayacak.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10-14 Nisan tarihlerinde Szczecin kentinde gerçekleştirilecek şampiyonada, Türkiye'yi 10 sporcu temsil edecek.

Erkeklerde İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan, Mustafa Arca, Yunus Emre Gündoğdu ve Hamza Şamil Yılmaz, kadınlarda ise Demet Mutlu, Tutya Yılmaz, Doğa Özgöçmez ve Nazlı Savranbaşı yarışacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:02 Kaynak: AA

Polonya, Avrupa, Spor
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