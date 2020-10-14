Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası Mersin'de düzenlenecek

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen: Bu kadar kısa sürede bu organizasyonu yapacak bir Avrupa ülkesi olduğunu düşünmüyorum

"Bütün Avrupa ülkelerinin gelmesini temenni ediyoruz"

Adnan AÇIKGÖZ - Soner AYDIN/ MERSİN,- Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nın Mersin'de yapılacağını duyurdu.

Aralık ayında Azerbaycan'da yapılması planlanan Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası, Avrupa Cimnastik Birliği'nin kararı ile Mersin'e alındı. Bu kapsamda kente gelen Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, beraberindeki heyetle 9-20 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek organizasyona ev sahipliği yapacak Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda incelemelerde bulundu. Çelen, tesisleri incelenmesinin ardından kamp yapan Rus milli takımını da ziyaret etti.

CİMNASTİK FEDERASYONU BAŞKANI ÇELEN: BU KADAR KISA SÜREDE, BU ORGANİZASYONU YAPACAK BİR AVRUPA ÜLKESİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUMŞampiyonanın iptal edilmesinin ardından düzenlemek için hemen aday olduklarını belirten Çelen, "Azerbaycan'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nın iptal edilmesi sonrası aday olduk. Bizim dışımızda 3 Avrupa ülkesi ile birlikte Türkiye'de yapılmasını Avrupa yetkilileri kabul ettiler. Çünkü Avrupa ülkelerinde bu kadar kısa sürede bu organizasyonu yapacak bir Avrupa ülkesi olduğunu düşünmüyorum. Bizim de bu kadar güçlü olarak adaylığımızı göstermemizin sebebi Mersin'deki bu muhteşem salon" dedi."BÜTÜN AVRUPA ÜLKELERİNİN GELMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ"

Şampiyonada önce erkek, ardından da kadın takımlarının podyuma çıkacağını belirten Çelen, "Dünya Cimnastik Federasyonu başkanını davet ettim, takvimine koydu. Aralık ayında burada olacak. Kendisi aynı zamanda Milli Olimpiyat Komitesi üyesi. Bütün Avrupa ülkelerinin gelmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.