Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, bugün Slovenya'da başlayacak.

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, bugün Slovenya'da başlayacak.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Koper kentindeki organizasyonda 9 milli sporcu mücadele edecek.

2 Haziran'a kadar sürecek organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlar:

Ümit Şamiloğlu, Mehmet Ayberk Koşak, Bilal Bülbül, İlkay Uğuz, Emre Öztekin, Göksu Üçtaş Şanlı, Nazlı Savranbaşı, Doğa Özgöçmez ve Ezgi Yeşil.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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