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Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası

22 dakika önce

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, bugün Slovenya'da başlayacak.

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Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, bugün Slovenya'da başlayacak.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Koper kentindeki organizasyonda 9 milli sporcu mücadele edecek.
2 Haziran'a kadar sürecek organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlar:
Ümit Şamiloğlu, Mehmet Ayberk Koşak, Bilal Bülbül, İlkay Uğuz, Emre Öztekin, Göksu Üçtaş Şanlı, Nazlı Savranbaşı, Doğa Özgöçmez ve Ezgi Yeşil.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:41 Kaynak: AA
Türkiye, Slovenya, Spor
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