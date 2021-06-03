Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nın Mısır etabında, elemelerin ilk gününde milli sporcular, 4 final hakkı elde etti.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Kahire'de gerçekleştirilen organizasyonda kadınlarda Bilge Tarhan ve Cemre Kendirci atlama masası aletinde, erkeklerde ise Hamza Şamil Yılmaz ve Mehmet Ayberk Koşak halka aletinde finalde yarışmaya hak kazandı.

Yarın eleme müsabakalarıyla devam edecek organizasyonda cumartesi ve pazar günü, alet finalleri gerçekleştirilecek.