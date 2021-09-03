Sercan Demir de paralel bar aletinde 14.100 puan alarak 5 Eylül Pazar günü yapılacak finale kaldı.

Milli sporculardan Mustafa Arca, halka aletinde aldığı 14.050 puanla yarın yapılacak finalde yarışma hakkı elde etti.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Koper'de gerçekleştirilen organizasyonda elemeler sona erdi.

Slovenya 'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda (World Challenge Cup) iki milli sporcu, finalde yarışmaya hak kazandı.

Son Dakika › Spor › Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda iki final - Son Dakika Spor

Yardımsever vatandaş damacanaları karıştırdı! Kazazedelerin başına su yerine rakı döktü

Çin efsanesi gündem oldu! İşte ömrü uzatan vücuttaki yeniden başlat tuşu

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İyidere- İkizdere yolu açılış töreninde dikkat çeken sözler: Ne kadar komünist varsa alıp buraya geliyorlar

Rusya'nın gündeminde bu çocuk var! Putin'in hatasını hiç çekinmeden düzeltti