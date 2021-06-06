Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nın Mısır etabı, alet final yarışmalarıyla tamamlandı

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası Mısır etabının son gününde alet final yarışmaları yapıldı.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre, milli sporcular, kadınlarda denge-yer, erkeklerda ise atlama masası-paralel bar aletlerinin finalinde yarıştı.

Organizasyonda milli sporcu Cemre Kendirci, yer aletlerinde 12.00 puanla 4'üncü, dengede ise 10.80 puanla 7'nci sırada kaldı. Yer aletinde altın madalyayı Macar Zola Szekely kazanırken, gümüş madalyayı Ukraynalı Diana Varinska, bronz madalyayı ise Mısırlı Mandv Mohamed aldı. Denge aletinde ise Rumen Larisa Andreea Iordache birinci, Ukraynalı Diana Varinska ikinci, Mısırlı Zeina Ibrahim de üçüncü oldu.

Erkeklerde atlama masası finalinde Mehmet Ayberk Koşak 13.28 puanla 7'nci, Kerem Şener de 12.63 puanla 8'inci sırada kendisine yer buldu. Bu alette altın madalya Ukraynalı Nazar Chepurnyi'e giderken, gümüş madalyayı Mısırlı Lais Najjar, bronz madalyayı da Ukraynalı Illia Kovtun kazandı.

Paralel bar alet finalinde Mehmet Ayberk Koşak, 12.77 puanla 6'ıncı sırada yer aldı. Bu kategoride altın madalyayı Litvanya'dan Robert Tvorogal, gümüş madalyayı Güney Kıbrıs'tan Illias Georgiou, bronz madalyayı Ukrayna'dan Illia Kovtun boynuna taktı.