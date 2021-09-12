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Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası sona erdi - Son Dakika

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası sona erdi

12.09.2021 19:59

Mersin'in ev sahipliğinde 4. kez düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda final müsabakaları tamamlandı.

Mersin'in ev sahipliğinde 4. kez düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda final müsabakaları tamamlandı.

Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleşen organizasyonun son günündeki final müsabakaları, erkekler ve kadınlar kategorilerinde yapıldı.

Müsabakalarda madalya mücadelesi veren sporcular, yer, denge, halka, asimetrik paralel, barfiks, paralel bar, kulplu beygir ve atlama masasında jüriden en yüksek değerlendirmeyi alabilmek için yarıştı.

Milli cimnastikçilerden Göksu Üçtaş Şanlı denge ve yer aletinde, Hasan Bulut kulplu beygir ve barfikste, İlayda Şahin asimetrik paralelde, Cemre Kendirci atlama masasında, Kerem Şener paralel barda, Mehmet Ayberk Koşak ise halka aletinde Türkiye adına ter döktü.

Kadınlarda Rumen sporcu Maria Sorina Ceplinschi, yer ve denge aletlerindeki performansıyla 2 altın madalya kazandı.

Alet finallerinde 3'er derece elde eden Ukraynalı İllia Kovtun ile Kanadalı William Emard, en fazla madalya toplayan sporcular oldu.

Ay-yıldızlı cimnastikçiler, organizasyonda madalya sevinci yaşayamadı.

Müsabakaların ardından finallerde derece elde sporculara, törenle madalya verildi.

Mersin'deki organizasyon ile Slovenya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'ndaki finallerde en fazla altın madalya kazanan sporculara da plaket verildi.

Kadınlar kategorisi finallerinde alınan sonuçlar şöyle:

Yer aleti

1. Maria Sorina Ceplinschi (Romanya) - 12 bin 900 puan

2. Dorina Boeczoego (Macaristan) - 12 bin 850 puan (E notu öncelikli)

3. Ana Derek (Hırvatistan) - 12 bin 850 puan

Atlama masası

1. Csenge Maria Bacskay (Macaristan) - 13 bin 775 puan

2. Tjasa Kysselef (Slovenya) - 13 bin 725 puan

3. Agata Vostruchovaite (Litvanya) - 13 bin 575 puan

Denge aleti

1. Maria Sorina Ceplinschi (Romanya) - 12 bin 750 puan

2. Ana Derek (Hırvatistan) - 12 bin 600 puan

3. Csenge Maria Bacskay (Macaristan) - 12 bin 100 puan

Asimetrik paralel

1. Zoja Szekely (Macaristan) - 13 bin 300 puan

2. Yelyzaveta Hubareva (Ukrayna) - 12 bin 550 puan

3. Lucija Hribar (Slovenya) - 12 bin 500 puan

Erkekler kategorisi finallerinde alınan sonuçlar şöyle:

Yer aleti

1. Felix Dolci (Kanada) - 14 bin 850 puan

2. İllia Kovtun (Ukrayna) -14 bin 400 puan

3. William Emard (Kanada) - 14 bin 200 puan

Kulplu beygir

1. Ahmad Abu Al Soud (Ürdün) - 14 bin 650 puan (E notu öncelikli)

2. İllia Kovtun (Ukrayna) - 14 bin 650 puan

3. Filip Ude (Hırvatistan) - 14 bin 150 puan

Halka aleti

1. Grigorii Klimentev (Rusya) - 14 bin 800 puan

2. William Emard (Kanada) - 14 750 puan

3. Viktor Kaliuzhin (Rusya) - 14 bin 300 puan

Atlama masası

1. William Emard (Kanada) - 14 bin 575 puan

2. Milad Karimi (Kazakistan) - 14 bin 450 puan

3. Gabriel Burtanete (Romanya) - 14 bin 400 puan

Paralel bar

1. İllia Kovtun (Ukrayna) - 15 bin 50 puan

2. Viktor Kaliuzhin (Rusya) - 14 bin 350 puan

3. Henji Mboyo (İsviçre) - 14 bin 250 puan

Barfiks aleti

1. David Vecsernyes (Macaristan) - 14 bin 250 puan

2. Felix Dolci (Kanada) - 13 bin 900 puan

3. Robert Tvorogal (Litvanya) - 13 bin 870 puan

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası sona erdi
Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası sona erdi
Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası sona erdi
Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası sona erdi

Macaristan, Cimnastik, Kanada, Mersin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası sona erdi - Son Dakika Spor


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