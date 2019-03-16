Artistik Cimnastik Dünya Kupası

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan gümüş madalya kazandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan gümüş madalya kazandı.



Türkiye Cimnastik Federasyonunun Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, olimpiyat oyunlarına kota veren Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda Ferhat Arıcan, paralel aletinde finallere yükseldi.



Milli sporcu, finallerde sergilediği performansla gümüş madalyanın sahibi oldu.

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