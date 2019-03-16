Son Dakika Haberleri: Artistik Cimnastik Dünya Kupası

Artistik Cimnastik Dünya Kupası

2 saat önce

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan gümüş madalya kazandı.

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan gümüş madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, olimpiyat oyunlarına kota veren Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda Ferhat Arıcan, paralel aletinde finallere yükseldi.

Milli sporcu, finallerde sergilediği performansla gümüş madalyanın sahibi oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:30 Kaynak: AA

Ferhat Arıcan, Spor
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