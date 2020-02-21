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Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda 3 milli sporcu finalde
6 saat önce
Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda elemeler sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:17 Kaynak: DHA
Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda elemeler sona erdi. Turnuvada 3 milli sporcu finale kaldı.
Kupada halka aletinde Hamza Şamil Yılmaz, paralelde Sercan Demir, barfikste ise Ümit Şamiloğlu finale yükselmeyi başardı.
Organizasyonda final müsabakaları, yarın ve pazar günü yapılacak.
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