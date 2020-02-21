Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda 3 milli sporcu finalde - Son Dakika
Son Dakika Spor Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda 3 milli sporcu finalde - Son Dakika Spor

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda 3 milli sporcu finalde

6 saat önce

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda elemeler sona erdi.

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda 3 milli sporcu finalde, System.String[]

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda elemeler sona erdi. Turnuvada 3 milli sporcu finale kaldı.

Kupada halka aletinde Hamza Şamil Yılmaz, paralelde Sercan Demir, barfikste ise Ümit Şamiloğlu finale yükselmeyi başardı.

Organizasyonda final müsabakaları, yarın ve pazar günü yapılacak.


Avustralya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:17 Kaynak: DHA
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